Создана технология упрочнения композитов для использования в условиях Арктики

«Полимерные композиционные материалы широко применяются в авиастроении, ракетостроении, энергетике, строительстве и других стратегически важных отраслях. Однако многие такие материалы при низких температурах становятся хрупкими, теряют эксплуатационные свойства и могут разрушаться. Разработанная нами технология позволяет изготавливать прочные и термостойкие композиты, сохраняющие несущую способность в широком диапазоне температур. Эти уникальные материалы могут быть востребованы в условиях Арктики — они будут способны выдерживать температурные перепады от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия», — приводятся слова одного из авторов проекта Ирины Злобиной.