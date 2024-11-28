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Жителям двух районов в Воронеже начали возвращать холодную воду

Коммунальную аварию продолжают устранять.

Источник: Комсомольская правда

В дома жителей Ленинского и Советского районов скоро вернется вода, пообещали в Росводоканале утром 28 ноября.

Специалисты компании запустили повысительные станции, работу которых приостановили на время ремонта. На наполнение системы водоснабжения понадобится некоторое время.

Аварийная бригада трудилась всю ночь, чтобы к утру запустить оборудование. Теперь специалисты продолжат ремонт без ограничения подачи ресурса.

Напомним, коммунальная авария произошла в среду, 27 ноября. Из-за нее воды лишились два района Воронежа — полностью Ленинский и частично Советский. Причиной стал прорыв трубы по улице Гродненской. Работы осложнялись большой протяженностью поврежденного трубопровода.

ЖКХ