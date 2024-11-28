В РФ завершили испытания клея для электроники военного класса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» успешно завершил госиспытания клея для монтажа электроники класса military на замену зарубежному. Как сообщили в Ростехе, он обеспечивает надежность изделий даже в экстремальных условиях.
«Холдинг “Росэлектроника” успешно завершил госиспытания клея для монтажа микросборок, сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры и электроники класса military. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью и обеспечивает надежность изделий даже в экстремальных условиях. Ранее такие материалы закупались за рубежом», — сказали там.
Состав разработан специалистами входящего в «Росэлектронику» Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ) и не имеет российских аналогов. Клей может эксплуатироваться при температурах от — 60 до + 175 градусов по Цельсию, при стопроцентной влажности окружающей среды. Он выдерживает не менее 2 тыс. часов эксплуатации при максимально допустимой температуре.
«Новый клеевой состав позволит отказаться от применения иностранных материалов при производстве электроники различных классов, в том числе military, и снизит ее себестоимость. Новинка успешно прошла государственные испытания и готова к серийному производству», — рассказал генеральный директор ЦКБ РМ Валерий Сазонов.
В отличие от традиционных сварки или пайки клею для затвердевания не требуется высокая температура, что позволяет сохранить деформационную и размерную стабильность микросхем, добавили в Ростехе. Клей можно применять даже для монтажа кристаллов силовой электроники и теплонагруженных приборов.