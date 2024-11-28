В РФ завершили испытания клея для электроники военного класса

Состав разработан специалистами входящего в «Росэлектронику» Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ) и не имеет российских аналогов. Клей может эксплуатироваться при температурах от — 60 до + 175 градусов по Цельсию, при стопроцентной влажности окружающей среды. Он выдерживает не менее 2 тыс. часов эксплуатации при максимально допустимой температуре.