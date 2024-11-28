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Водителей Татарстана предупредили об опасности на дорогах

Садясь за руль в эти дни, нужно быть особенно бдительными.

Источник: Комсомольская правда

Водителей Татарстана предупредили об опасности на дорогах. Садясь за руль в эти дни, нужно быть особенно бдительными.

По прогнозам синоптиков, 28 ноября ожидается гололедица, а на некоторых участках дорог еще и туман. В госавтоинспекции напомнили водителям, что в условиях тумана расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле.

Водителям рекомендуют держать дистанцию и боковой интервал, а также выбирать безопасную скорость движения. В свою очередь пешеходам нужно иметь на одежде световозвращающие элементы.