Водителей Татарстана предупредили об опасности на дорогах. Садясь за руль в эти дни, нужно быть особенно бдительными.
По прогнозам синоптиков, 28 ноября ожидается гололедица, а на некоторых участках дорог еще и туман. В госавтоинспекции напомнили водителям, что в условиях тумана расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле.
Водителям рекомендуют держать дистанцию и боковой интервал, а также выбирать безопасную скорость движения. В свою очередь пешеходам нужно иметь на одежде световозвращающие элементы.