В Екатеринбурге предложили открыть круглосуточные детские сады

Кроме того, он назвал квадробинг «ненормальным явлением» и предложил заменить это увлечение другими хобби, подключив не только родителей, но и школы и учреждения дополнительного образования. «Это абсолютно такая детская шалость, которая, к сожалению, поддерживается со стороны не самых позитивно настроенных в нашей стране сил, а мы им противостоим, но не запретами и не угрозами, а предложением альтернативы. Мы ни в коем случае не отказываемся от тех ребят, которые где-то ошиблись или еще не нашли себя, поэтому я уверен, что мы найдем общий язык», — считает господин Николаев.