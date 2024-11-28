Омичей в декабре ждут перепады температур

Согласно долгосрочному прогнозу Гисметео, в Омской области в декабре морозов не будет. Самый холодный день по долгосрочным прогнозам будет 26 декабря. В этот день предварительно в Омске похолодает до минус 26.
В декабре омичей ждут температурные перепады. В начале месяца днём будет от −1 до −8 градусов, а днем около — 20. И от −20 до −32 градусов ночью. В новогоднюю ночь обещают до −4 градусов и снег.
По предварительному прогнозу синоптиков, самым холодным будет февраль. Во второй половине месяца омичей могут настигнуть морозы до −38 градусов.