Беглую рецидивистку из Хабаровского края ищет полиция ЕАО

По информации МО МВД России «Ленинский», Елена Прокопчук, родившаяся 14 июля 1984 года рождения, проживала в посёлке Мухен района имени Лазо Хабаровского края. Женщина подозревается в уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении судом установленных ограничений, что наказуемо частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ.