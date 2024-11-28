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Беглую рецидивистку из Хабаровского края ищет полиция ЕАО

Женщина подозревается в уголовном преступлении.

Источник: ГУ МВД

Уроженку Хабаровского края разыскивают в соседней Еврейской автономной области по уголовной статье. Об этом сообщил официальный Telegram-канал полиции ЕАО.

По информации МО МВД России «Ленинский», Елена Прокопчук, родившаяся 14 июля 1984 года рождения, проживала в посёлке Мухен района имени Лазо Хабаровского края. Женщина подозревается в уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении судом установленных ограничений, что наказуемо частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Прокопчук Елены. Сведения можно передать по телефонам: 8 (42622) 9−26−00, 8 (42622) 4−12−13 или по телефону доверия — 128. Анонимность гарантируется.