Беглую рецидивистку из Хабаровского края ищет полиция ЕАО

Уроженку Хабаровского края разыскивают в соседней Еврейской автономной области по уголовной статье. Об этом сообщил официальный Telegram-канал полиции ЕАО.
По информации МО МВД России «Ленинский», Елена Прокопчук, родившаяся 14 июля 1984 года рождения, проживала в посёлке Мухен района имени Лазо Хабаровского края. Женщина подозревается в уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении судом установленных ограничений, что наказуемо частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ.
Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Прокопчук Елены. Сведения можно передать по телефонам: 8 (42622) 9−26−00, 8 (42622) 4−12−13 или по телефону доверия — 128. Анонимность гарантируется.