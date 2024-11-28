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32 новых рабочих места создадут фермеры в сельских территориях Иркутской области

В прошлом году работу получили 19 человек.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сельских территориях Иркутской области создадут 32 рабочих места. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, это стало возможным благодаря гранту «Агростартап».

— Фермеры, получившие деньги, обязаны выполнить ряд обязательств, в том числе дополнительно создать в течение 18 месяцев не менее 32 рабочих мест. Они сохранятся на период всего срока реализации проекта (как минимум пять лет). Кстати, получатели 2023 полностью выполнили обязательства по приему на работу: трудоустроили 19 человек, — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Сейчас в области зарегистрировано более двух тысяч крестьянских хозяйств. Грант в 2024 получили 16 фермеров из 11 районов, они занимаются производством молока, мяса и куриных яиц. Общая сумма субсидий — 63 миллиона рублей, а максимальный размер одного гранда достиг пяти миллионов. На полученные деньги хотят закупить 25 единиц техники и 90 голов сельскохозяйственных животных.

Господдержка предоставлялась в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что диапазон потребляемого электричества увеличили в Иркутской области.