32 новых рабочих места создадут фермеры в сельских территориях Иркутской области

— Фермеры, получившие деньги, обязаны выполнить ряд обязательств, в том числе дополнительно создать в течение 18 месяцев не менее 32 рабочих мест. Они сохранятся на период всего срока реализации проекта (как минимум пять лет). Кстати, получатели 2023 полностью выполнили обязательства по приему на работу: трудоустроили 19 человек, — рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.