Стала известна программа Интелектfest-2024 в Екатеринбурге

По сложившейся традиции все средства от продажи билетов на «ИнтеллектFest» будут использованы на поддержку детей и молодежи в сложной жизненной ситуации, в частности — на продолжение образования детей участников СВО, воспитанников детских домов, детей из многодетных и малообеспеченных семей.