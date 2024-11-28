Стала известна программа Интелектfest-2024 в Екатеринбурге

Благотворительный фестиваль Интеллектfest-2024 для экспертов и руководителей уральского бизнеса состоится 12 декабря на площадке конгресс-отеля AZIMUT в Екатеринбурге. Мастер-классы будут проходить одновременно в пяти залах — по пяти тематическим трекам.
В красном зале пройдет трек «Управление компанией 2030. Эффективность бизнеса & Личная эффективность руководителя». Программу откроет Наталия Сафонова с мастер-классом «Работаем на прибыль! Пять шагов ДО… Не утонуть в проекте автоматизации, а повысить эффективность бизнеса: экономические показатели в фокусе».
В желтом зале стартует трек «Новый мир. Человек в мире будущего». Его хэдлайнером станет Андрей Нахратов, который проведет мастер-класс «Загадки мотивации. Как извлекать максимальную пользу из индивидуальных особенностей подчиненных для достижения результата».
В синем зале гостям будет предложена программа «МВА-Day: Бизнес, как система». Программа начнется выступлением Станислава Казакова на тему «Операционная эффективность как ключевой драйвер роста бизнеса: 5 источников потерь и 5 факторов успеха».
Фиолетовый зал примет трек «Цифровой мир. Как не опоздать стать компанией Будущего». Гостей встретит Игорь Дербенев с мастер-классом «Как интеграция ИИ в процесс продаж помогает решить проблемы отсутствия кадров, качества работы и увеличить скорость реакции на запрос клиента».
А голубой зал станет резиденцией Молодежной бизнес-лиги и будет принимать юных гостей начиная с 12 лет. Молодежную программу откроет Екатерина Никитина с темой «Лидер. Хочу или могу».
Также на фестивале поднимут ряд глобальных вопросов о пути развития человечества, отношениях Искусственного интеллекта и естественного, компаниях будущего и тех мета-навыках сотрудников, которые будут востребованы в ближайшие пять лет.
По сложившейся традиции все средства от продажи билетов на «ИнтеллектFest» будут использованы на поддержку детей и молодежи в сложной жизненной ситуации, в частности — на продолжение образования детей участников СВО, воспитанников детских домов, детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Регистрация на Интеллектfest-2024 открыта на сайте проекта и Центра бизнес-образования.