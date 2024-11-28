В Нижнем Тагиле рассказали, зачем подарили учителям сертификаты на надгробие

«У нас есть ветераны — одинокие люди, которые жизнь и здоровье отдали, а хоронить их некому, — сказала Людмила Кузнецова. — И мы сами хороним, хотя средств-то практически нет. И этот бизнесмен [предложивший сертификаты] сказал, что такими случаями они будут заниматься. Я не могла это в договор записать, понимаете, но мы взяли с него такое обязательство. Чем это плохо?».