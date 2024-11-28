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В Нижнем Тагиле рассказали, зачем подарили учителям сертификаты на надгробие

Учителя, которые получили сертификаты на надгробие, благодарны за такой подарок.

Об этом порталу E1.RU сообщила председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Людмила Кузнецова, прокомментировав данную новость, вызвавшую общественный резонанс.

По ее словам, в профсоюзной организации более 6 тысяч человек. На попечении больше 200 ветеранов. Никто из них не возмутился из-за сертификата.

«У нас есть ветераны — одинокие люди, которые жизнь и здоровье отдали, а хоронить их некому, — сказала Людмила Кузнецова. — И мы сами хороним, хотя средств-то практически нет. И этот бизнесмен [предложивший сертификаты] сказал, что такими случаями они будут заниматься. Я не могла это в договор записать, понимаете, но мы взяли с него такое обязательство. Чем это плохо?».

По ее словам, люди с благодарностью это восприняли. Некоторые спрашивают, можно ли получить такой сертификат.

Также она считает, что шумиху из-за сертификатов на памятники подняла конкурирующая фирма, занимающаяся памятниками.

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