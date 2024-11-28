В Нижнем Тагиле рассказали, зачем подарили учителям сертификаты на надгробие

Об этом порталу E1.RU сообщила председатель Нижнетагильской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Людмила Кузнецова, прокомментировав данную новость, вызвавшую общественный резонанс.
По ее словам, в профсоюзной организации более 6 тысяч человек. На попечении больше 200 ветеранов. Никто из них не возмутился из-за сертификата.
«У нас есть ветераны — одинокие люди, которые жизнь и здоровье отдали, а хоронить их некому, — сказала Людмила Кузнецова. — И мы сами хороним, хотя средств-то практически нет. И этот бизнесмен [предложивший сертификаты] сказал, что такими случаями они будут заниматься. Я не могла это в договор записать, понимаете, но мы взяли с него такое обязательство. Чем это плохо?».
По ее словам, люди с благодарностью это восприняли. Некоторые спрашивают, можно ли получить такой сертификат.
Также она считает, что шумиху из-за сертификатов на памятники подняла конкурирующая фирма, занимающаяся памятниками.