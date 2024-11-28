Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоговое сочинение (изложение) для выпускников Приангарья состоится 4 декабря

Выпускники школ Иркутской области напишут итоговое сочинение (изложение) 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Соцсети

Успешная сдача работы обязательна для допуска к государственной итоговой аттестации. В этом году процедура и критерии оценки остались прежними. Выпускникам предложат на выбор шесть тем из трех разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

Рекомендуемый объем работы — от 350 слов. Результаты будут объявлены до 18 декабря. Дополнительные сроки сдачи сочинения (изложения) назначены на 5 февраля и 9 апреля 2025 года.

образование