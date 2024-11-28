Итоговое сочинение (изложение) для выпускников Приангарья состоится 4 декабря

Успешная сдача работы обязательна для допуска к государственной итоговой аттестации. В этом году процедура и критерии оценки остались прежними. Выпускникам предложат на выбор шесть тем из трех разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».