Итоговое сочинение (изложение) для выпускников Приангарья состоится 4 декабря

Успешная сдача работы обязательна для допуска к государственной итоговой аттестации. В этом году процедура и критерии оценки остались прежними. Выпускникам предложат на выбор шесть тем из трех разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».
Рекомендуемый объем работы — от 350 слов. Результаты будут объявлены до 18 декабря. Дополнительные сроки сдачи сочинения (изложения) назначены на 5 февраля и 9 апреля 2025 года.