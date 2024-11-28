В СУ СК РФ поручили завести дело после падения пенсионерки в автобусе Ростова

В интернете появилась информация, что 26 ноября в Ростове-на-Дону во время начала движения автобуса по проспекту Михаила Нагибина из салона транспортного средства выпала пожилая женщина. С травмами пенсионерку госпитализировали в больницу. В СУ СК по Ростовской области проводится процессуальная проверка.