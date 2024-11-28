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В СУ СК РФ поручили завести дело после падения пенсионерки в автобусе Ростова

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после падения пенсионерки в ростовском автобусе.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СК РФ поручили завести уголовное дело после падения пенсионерки в автобусе Ростова. Об этом сообщили в федеральном ведомстве.

В интернете появилась информация, что 26 ноября в Ростове-на-Дону во время начала движения автобуса по проспекту Михаила Нагибина из салона транспортного средства выпала пожилая женщина. С травмами пенсионерку госпитализировали в больницу. В СУ СК по Ростовской области проводится процессуальная проверка.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал указание руководителю СУ СК по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — говорится в сообщении.

Отметим, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.