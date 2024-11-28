Главные новости 28 ноября 2024 года

Администрация Белого дома требует, чтобы Киев снизил призывной возраст до 18 лет. Такая мера позволит мобилизовать больше бойцов для наращивания живой силы ВСУ. Об этом сообщают западные СМИ, официально Вашингтон такие заявления не делал.