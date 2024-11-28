Главные новости 28 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 ноября 2024 года.
Сирийские боевики начали наступление на правительственные войска
В Сирии в провинции Алеппо вооруженные группировки ведут бои с правительственными войсками. По сообщениям повстанцев, они взяли под контроль несколько деревень. Ранее в Сирии действовал режим прекращения боевых действий между враждующими сторонами.
США настаивают на снижении призывного возраста на Украине
Администрация Белого дома требует, чтобы Киев снизил призывной возраст до 18 лет. Такая мера позволит мобилизовать больше бойцов для наращивания живой силы ВСУ. Об этом сообщают западные СМИ, официально Вашингтон такие заявления не делал.
Разведка США уверена, что удары вглубь РФ не повысят риск ядерной войны
Представители разведывательных ведомств США считают, что разрешение Белого дома Киеву наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь России не приведет к ядерной войне. Эскалационный сценарий в Вашингтоне называют маловероятным.
Успех «Орешника» побудил Францию к разработке новой ракеты
Во Франции озаботились созданием новой баллистической ракеты наземного базирования после применения РФ ракеты «Орешник». Предполагается, что новое дальнобойное оружие должно иметь характеристики, близкие к иранской «Фатх» и китайским DF21 и DF26.
Россиянам напомнили об окончании срока уплаты имущественных налогов
2 декабря завершается период уплаты имущественных налогов. В Федеральной налоговой службе предупредили россиян о том, что с 3 декабря неплательщикам будут начислять пени, а затем могут взыскивать долги через суд.