«Цены на елки на елочных базарах в Беларуси будут от 5 до 23 рублей». МАРТ рассказал о ценах на натуральные елки в декабре 2024

Что касается цен на главный атрибут новогодних праздников, то примерные розничные цены на натуральные новогодние ели таковы: до 50 сантиметров — 5 рублей, до 1 метра — 13 рублей, до 2 метров — 16 рублей, до 3 метров — 23 рубля. Ели в кадках будут — от 28 рублей, елочные букеты — от 4 рублей.