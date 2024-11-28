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«Цены на елки на елочных базарах в Беларуси будут от 5 до 23 рублей». МАРТ рассказал о ценах на натуральные елки в декабре 2024

МАРТ: в Беларуси цены на елки перед Новым годом составят от 5 до 23 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли назвало цены на натуральные елки на елочных базарах Беларуси перед Новым годом, сообщает БелТА.

По словам начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Натальи Мельниковой, елки будут в продаже с 18 декабря, всего в городах Беларуси запланировано проведение 590 елочных базаров.

Что касается цен на главный атрибут новогодних праздников, то примерные розничные цены на натуральные новогодние ели таковы: до 50 сантиметров — 5 рублей, до 1 метра — 13 рублей, до 2 метров — 16 рублей, до 3 метров — 23 рубля. Ели в кадках будут — от 28 рублей, елочные букеты — от 4 рублей.

Мы писали, что изменится в Беларуси с 1 декабря 2024 года: качество мобильной связи и интернета, штрафы за летнюю резину, «заморозка» кредитов, правила вывоза мусора, новые маршруты за границу (здесь подробнее).

А еще белорусская телеведущая Светлана Боровская честно рассказала о разводе с мужем актером Анатолием Котеневым. «Моя первая попытка была прекрасной, это был опыт, переходящий в развод!» (подробности здесь).