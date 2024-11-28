Чем дальше, тем темнее, а когда при тумане отключают свет, вообще жуть: Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 28 ноября

Кишинев, Буюканы.
- ул. Петрэрей 19/1, 19/3, переулок Петрэрей с 09:00 до 17:00.
- ул. Каля Ешилор, 30, Петрэрей 19, 19/1, 19/3, 19/5, с 09:00 до 17:00.
Кишинев, Ватра.
- ул. Ион Прункул, Петрарией частично, в промежутке времени с 09:00 до 17:00.
- Коммуна Трушены л. Каля Ешилор, Каля Трушенилор частично, в промежутке времени с 09:00 до 17:00.
Кишинев, Центр.
- ул. 31 августа 101/1, Георге Асаки 27, 31, 31А, 31Б, 33, 33/1, 35, 37/1, 37/2, 43, 47, 49А, 53, 53/1, 53/2, Михаил Ломоносов 8, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 40/2, Владимира Короленко 3/2 в с 08:50 до 13:00.
- ул. Георге Асаки 34, 38/1, 38/1А, 40/3, 42, 42/2, 42/3, 44, 44/3, Митрополит Гросу 4, 4/2, Тудор Георге 2Б, 3 с 13:00 до 17:00.
Кишинев, Рышкановка.
- ул. Албишоара 72/2, 72/3, 76/1, Крамей 11−13, 22, Крамей 3, ул. 4, 9, 15, 9, 16−30, Иван Заикин 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурсел 9, 23, 27, 35, 35А, 39−51 с 09:00 до 17:00.
- ул. Каля Орхеюлуй 1J, Флорилор 15, 18/1, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/3, 28/3A, Матей Басараб ½, ⅓, ⅓ блок А, ⅓ блок Б, ¼, 2/1, Московский проспект 19, 21 с
09:15—17:00.
- Московский проспект, 7/2 с 09:00 до 17:00.
Крикова.
- ул. Алексей Матеевич, Василе Александри) частично, в интервале времени с 09:20 до 17:00.