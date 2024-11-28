Назван список артистов концерта «Золотой граммофон» в Петербурге

Известно, что артисты исполнят самые популярные и любимые миллионами слушателей песни, ставшие музыкальными визитными карточками своего времени. Планируется, что на сцену в этот день выйдут Лариса Долина, Денис Клявер, Артур Пирожков, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Ирина Нельсон, Александр Панайотов, Дмитрий Маликов, ARTIK & ASTI и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Однако состав участников может меняться.