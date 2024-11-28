Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван список артистов концерта «Золотой граммофон» в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября, ФедералПресс. Стало известно, когда в Северной столице пройдет концерт с участием лауреатов музыкальной премии «Золотой граммофон».

«16 марта 2025 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится грандиозное шоу», — рассказали «ФедералПресс» организаторы мероприятия.

Известно, что артисты исполнят самые популярные и любимые миллионами слушателей песни, ставшие музыкальными визитными карточками своего времени. Планируется, что на сцену в этот день выйдут Лариса Долина, Денис Клявер, Артур Пирожков, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Ирина Нельсон, Александр Панайотов, Дмитрий Маликов, ARTIK & ASTI и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Однако состав участников может меняться.

Само вручение музыкальной премии «Золотой граммофон» пройдет в Москве 12 декабря. Мы ранее писали, кто из артистов станет гостями мероприятия.

музыка