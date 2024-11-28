В челябинском аэропорту иностранцам вручили повестки в военкомат

В челябинском аэропорту имени Курчатова силовики проверили более 100 иностранцев, как прибывших международным авиарейсом, так и встречающих. Лицам с российским гражданством, подлежащим постановке на воинский учет, вручили повестки в военкомат. Об этом сообщили в ГУ МВД Челябинской области.