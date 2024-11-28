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В челябинском аэропорту иностранцам вручили повестки в военкомат

В рамках очередного рейда силовики проверили более 100 граждан на нарушения законодательства.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В челябинском аэропорту имени Курчатова силовики проверили более 100 иностранцев, как прибывших международным авиарейсом, так и встречающих. Лицам с российским гражданством, подлежащим постановке на воинский учет, вручили повестки в военкомат. Об этом сообщили в ГУ МВД Челябинской области.

Иностранцев проверили по мобильному биометрическому терминалу на причастность к совершению преступлений и законность нахождения на территории Российской Федерации, также у них взяли отпечатки пальцев и провели медицинское освидетельствование.

«В текущем году уже на треть увеличилось количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции и принятых судом решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны», — отметили в областном полицейском главке.

Всего в течение 2024 года пресечено почти 12 с половиной тысяч административных правонарушений.

Проверку 27 ноября провели сотрудники управления по вопросам миграции совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД России на транспорте, областным управлением ФСБ России, пограничным управлением ФСБ, 308 военным следственным отделом СК РФ и военным комиссариатом. Проверки продолжаются.