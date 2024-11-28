В столичных больницах обновили питание и сервировку блюд

«Питание — важный аспект лечебного процесса. Оно может существенно повлиять на общее самочувствие, эмоциональное состояние, мотивацию пациента и в конечном счете на эффективность лечения. Понимая это, мы хотим полностью изменить представление о больничной еде. Теперь во всех взрослых стационарах столицы пациентам доступен не только здоровый, сбалансированный и разнообразный рацион, но и вкусный. Эксперты по диетическому и лечебному питанию разработали 10 специализированных рационов для разных категорий пациентов. Они включают продукты с про- и пребиотиками, многие из которых представлены в индивидуальных упаковках промышленного производства, гарантирующих качество и безопасность. Я уверена, что москвичи высоко оценят фриттату, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники и множество других новых блюд. Также мы заменили посуду на более прочную и эстетичную, чтобы сделать пребывание в больнице максимально комфортным, насколько это возможно», — отметила Анастасия Ракова.