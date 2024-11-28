В столичных больницах обновили питание и сервировку блюд

«Питание — важный аспект лечебного процесса. Оно может существенно повлиять на общее самочувствие, эмоциональное состояние, мотивацию пациента и в конечном счете на эффективность лечения. Понимая это, мы хотим полностью изменить представление о больничной еде. Теперь во всех взрослых стационарах столицы пациентам доступен не только здоровый, сбалансированный и разнообразный рацион, но и вкусный. Эксперты по диетическому и лечебному питанию разработали 10 специализированных рационов для разных категорий пациентов. Они включают продукты с про- и пребиотиками, многие из которых представлены в индивидуальных упаковках промышленного производства, гарантирующих качество и безопасность. Я уверена, что москвичи высоко оценят фриттату, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники и множество других новых блюд. Также мы заменили посуду на более прочную и эстетичную, чтобы сделать пребывание в больнице максимально комфортным, насколько это возможно», — отметила Анастасия Ракова.
Каждая медицинская организация может выбрать наиболее удобный способ сервировки — от классической подачи на подносах до индивидуальных порций в одноразовых контейнерах и таблет-питания со встроенной посудой.
Особое внимание уделят сбалансированности рациона и качеству ингредиентов. Например, хирургическая диета для пациентов после операций предполагает блюда мягкой консистенции, в частности гречневые и рисовые каши, белковый омлет, фруктовое пюре, куриный бульон. Для их приготовления используются такие способы, как отваривание, тушение, паровая обработка и запекание.
Для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта разработали специальное меню с легкоусвояемой пищей. На завтрак предлагают творожное запеченное суфле и йогурты, на обед — перец с овощами и рисом, супы-пюре, а на ужин — рубленые шницели, отварной язык и паровые котлеты из трески. В меню также появилась фриттата, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники, фруктовые салаты и многое другое.
Большое внимание уделяется сервировке и подаче блюд пациентам. Вместо устаревшей посуды используется современная ударопрочная, а столовые приборы заменили на выполненные из нержавеющей стали. Буфеты и линии раздачи оснастили новым кухонным инвентарем, включая профессиональные термосы, термопоты, кастрюли, гастроемкости для порционных блюд, а также специальные контейнеры для безопасной транспортировки пищи.
На протяжении нескольких лет столичная система здравоохранения активно совершенствуется. В Москве модернизируют медицинскую инфраструктуру, внедряют новые стандарты оказания помощи и создаются комфортные условия для пациентов в городских больницах и поликлиниках.