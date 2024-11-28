Бахчисарай остался без света и газа

Как уточнил глава администрации Бахчисарайского района Дмитрий Скобликов, света с 10:00 до 17:00 не будет у жителей 16 улиц.
Отключения пройдут по адресам: ул. Самойленко, ул. Таврическая, ул. Хрусталева, ул. Гордиенко, ул. Самохвалова, ул. Интернациональная, ул. Моисеева, ул. Строительная, пер. Тенистый, ул. Чепурина, ул. Герасимова, ул. Партизанская, ул. Севастопольская, 1−62; ул. Речная, 3; ул. Ленина, 6−16; ул. Серова, 35−60.
Кроме того, с 8:30 до 17:00 жители 23 улиц останутся без газоснабжения, отметили в пресс-службе «Крымгазсети».
Газа нет у абонентов на улицах Якутская, Самохвалова, Хрусталева, Гордиенко, Чепурина, Интернациональная, Самойленко, Урриет, Закарпатская, пер. Тенистый, Моисеева, Фиданлар, Ешиль-Ада, Ульку-Сала, Джесарет, Судакская, Герайлар, Вели Ибраимова, Ашик-Умера, Агатангела Крымского, Джафера Сейдамета, Аблякима Ильми, Куприна.