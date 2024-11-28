В Иркутской области наградили победителей конкурса «Моя карьера»

Конкурс проводится по инициативе главы региона. В этом году он состоял из нескольких этапов, а участники разделились по таким направлениям, как медицина, наука, бизнес и другим. Для участия зарегистрировалось 1580 человек. Каждый этап предполагал выполнение определенных заданий, качество оценивалось экспертами. В финал вышло 148 человек. Причем за время конкурса все участники смогли послушать и несколько полезных лекций.