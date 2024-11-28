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В Иркутской области наградили победителей конкурса «Моя карьера»

Всего в нем участвовало более 1500 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Итоги конкурса «Моя карьера» подвели в иркутском Доме молодежи. Было выбрано 100 победителей, которых теперь ждут практика, стажировка и даже трудоустройство в различных подразделениях региональной власти, а также в компаниях-партнерах. Кроме того, все они смогут пройти курс «Проектное управление». Участников поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Этот конкурс формирует резерв молодых специалистов. Участие в нём помогает молодым людям приобрести уникальный опыт, который станет фундаментом будущей карьеры. Уверены, что те, кто прошёл путь от первого этапа до финала, сделал значительный шаг к реализации своих профессиональных амбиций, — сказал Игорь Кобзев.

Конкурс проводится по инициативе главы региона. В этом году он состоял из нескольких этапов, а участники разделились по таким направлениям, как медицина, наука, бизнес и другим. Для участия зарегистрировалось 1580 человек. Каждый этап предполагал выполнение определенных заданий, качество оценивалось экспертами. В финал вышло 148 человек. Причем за время конкурса все участники смогли послушать и несколько полезных лекций.