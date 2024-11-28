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Каждый пятый ростовчанин хочет на Новый год туристическую путевку

У жителей Ростова узнали о самых заветных подарках на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Каждый пятый ростовчанин хочет на Новый год туристическую путевку. Об этом сообщили специалисты сервиса SuperJob.

Согласно данным опроса, 17% хотели бы получить деньги. Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. Еще 7% грезят о сертификате на образовательные курсы. 5% хотят новую бытовую технику, а по 4% мечтают о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу.

Еще 3% опрошенных рассказали, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 1% ростовчан.