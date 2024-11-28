Каждый пятый ростовчанин хочет на Новый год туристическую путевку

Согласно данным опроса, 17% хотели бы получить деньги. Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. Еще 7% грезят о сертификате на образовательные курсы. 5% хотят новую бытовую технику, а по 4% мечтают о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу.