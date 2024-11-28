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В массовой аварии на проспекте Дружбы народов пострадали три жителя Уфы

В Уфе в массовом ДТП пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Дружбы Народов в Уфе произошла массовая авария с участием четырех иномарок. По сообщению столичной госавтоинспекции, водитель «Фольксваген Туарег» ехал в сторону Уфы, когда врезался в ожидающий разрешающего сигнала светофора «Хендай». От удара корейское авто врезалось в «Рено Сандеро», который «догнал» «Субару Форестер».

В результате ДТП пострадали три человека. Медицинская помощь понадобилась водителям «Хендай» и «Туарег», а также пассажиру корейской машины.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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