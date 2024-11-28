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О непогоде на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежцев

Водителей просят быть внимательными на дороге.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 76% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

О мокром снеге с дождем и тумане на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежских водителей, планирующих дальние поездки. Сообщение опубликовала пресс-служба госкомпании «Автодор» 28 ноября.

По данным Гидрометцентра России, до вечера четверга, 28 ноября на территории Воронежской области местами возможен туман. Из-за этого действует желтый уровень опасности. В сторону севера, в Тульской и Московской областях в среду днем и до утра четверга ожидаются мокрый снег и дождь.

Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и избегать резких маневров.