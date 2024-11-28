О непогоде на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежцев

О мокром снеге с дождем и тумане на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежских водителей, планирующих дальние поездки. Сообщение опубликовала пресс-служба госкомпании «Автодор» 28 ноября.
По данным Гидрометцентра России, до вечера четверга, 28 ноября на территории Воронежской области местами возможен туман. Из-за этого действует желтый уровень опасности. В сторону севера, в Тульской и Московской областях в среду днем и до утра четверга ожидаются мокрый снег и дождь.
Водителей просят быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и избегать резких маневров.