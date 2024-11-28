Рейды Госавтоинспекции усилятся на дорогах Хабаровска из-за снегопада

Недостаток эвакуационной техники не позволяет убирать больше машин, поскольку процедура требует соблюдения определенных требований: оформления документов, осмотра и опечатывания автомобиля, его фотофиксации и погрузки. На эвакуацию одной машины уходит много времени, что ограничивает количество вывозимой техники с одной улицы до трех-четырех единиц в день. Проблема особенно актуальна в центре города, где автомобили заставлены обочины и парковочные карманы, создавая помехи движению.