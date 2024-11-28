Рейды Госавтоинспекции усилятся на дорогах Хабаровска из-за снегопада

В Хабаровске планируют эвакуировать личный транспорт во время снегопадов, чтобы обеспечить беспрепятственное движение спецтехники, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
По словам начальника отдела пропаганды городской Госавтоинспекции Юлии Трейгер, ежедневно на арестплощадку отправляется до 20 автомобилей, неправильно припаркованных на улицах. В 2023 году за нарушение правил парковки было выписано 1 518 штрафов, а за 10 месяцев 2024 года их количество уже составило 2 342.
Недостаток эвакуационной техники не позволяет убирать больше машин, поскольку процедура требует соблюдения определенных требований: оформления документов, осмотра и опечатывания автомобиля, его фотофиксации и погрузки. На эвакуацию одной машины уходит много времени, что ограничивает количество вывозимой техники с одной улицы до трех-четырех единиц в день. Проблема особенно актуальна в центре города, где автомобили заставлены обочины и парковочные карманы, создавая помехи движению.
— Несмотря на эвакуацию припаркованных автомобилей, их места быстро занимают новые, — указала Юлия Трейгер. — Проблема особенно заметна в центре города: в окрестностях Центрального рынка, а также на подъемах и спусках улиц Тургенева и Калинина. Автомобили припаркованы не только по обочинам, но и в парковочных карманах, таких как площадь имени Ленина и территория возле кинотеатра «Совкино».
Во избежание пробок и транспортного коллапса во время снегопадов Госавтоинспекция планирует усилить рейды, привлекая дополнительные ресурсы.