Как вернуть НДФЛ за лечение детей: лимиты и вычеты

Если вы трудоустроены и оплачивали лечение детей, можно вернуть с этой суммы НДФЛ в пределах своего лимита социального вычета. Или без учета лимита — если лечение дорогостоящее.
Документ который подтверждает расходы на лечение — справка об оплате медицинских услуг. А вот наличие чеков не требуется. Если их нет, справки достаточно. А если чеки есть, но справка не оформлена, вычет получить нельзя.
Для получения справки обратитесь в медицинскую организацию, где оплачивали лечение. Это может быть платная клиника, лаборатория, стоматологический кабинет. Там оформят справку по установленной форме с указанием суммы и кода лечения. Обычно данные об оплате есть в базах клиник, но если понадобится, вы можете подтвердить расходы выпиской из банка или чеками по просьбе медорганизации.
Для налоговой инспекции справка об оплате медицинских услуг будет основанием для вычета. Предоставлять чеки, квитанции, лицензию, договор — не требуется.
При возврате НДФЛ за покупку лекарств — другие правила. Понадобятся чеки из аптеки и рецепт или выписка из истории болезни.
Вычет по расходам текущего года можно получить через работодателя. Запросите в ФНС уведомление о подтверждении права на вычет и приложите к заявлению справку об оплате медуслуг.
По расходам за предыдущие 3 года — через ФНС. Справку из медицинской организации загрузите при отправке декларации за те периоды, когда были расходы на лечение.