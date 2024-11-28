Как вернуть НДФЛ за лечение детей: лимиты и вычеты

Для получения справки обратитесь в медицинскую организацию, где оплачивали лечение. Это может быть платная клиника, лаборатория, стоматологический кабинет. Там оформят справку по установленной форме с указанием суммы и кода лечения. Обычно данные об оплате есть в базах клиник, но если понадобится, вы можете подтвердить расходы выпиской из банка или чеками по просьбе медорганизации.