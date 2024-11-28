Исполнение программы по расселению аварийного жилья обсудили в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание, на котором обсуждалось исполнение региональной программы по расселению аварийного жилья. Она действует в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и рассчитана с 2019 по 2025 год. За прошедшие годы уже удалось расселить 15,66 тыс человек. Напомним, что действие программы распространяется на квадратные метры, признанные аварийными до 1 января 2017 года.