В Самаре хотят построить храм на улице Ново-Садовой возле КРЦ «Звезда»

С материалами к проекту решения можно будет ознакомиться в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Экспозиция проекта будет работать с 5 по 12 декабря, на ней посетителям расскажут про общественные обсуждения, дадут информационные материалы.