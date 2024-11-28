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В Самаре хотят построить храм на улице Ново-Садовой возле КРЦ «Звезда»

Власти Самары проведут общественные обсуждения о строительстве нового храма.

Источник: Комсомольская правда

На улице Ново-Садовой в Октябрьском районе Самары, возле культурно-развлекательного центра «Звезда» может появиться новый храм. Отдавать ли под религиозное использование земельный участок площадью более 4700 квадратных метров, решать на общественных обсуждениях, которые проводят мэрия.

— Обсуждения пройдут с 28 ноября по 19 декабря, — следует из документов, опубликованных на сайте городской администрации.

С материалами к проекту решения можно будет ознакомиться в департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Экспозиция проекта будет работать с 5 по 12 декабря, на ней посетителям расскажут про общественные обсуждения, дадут информационные материалы.

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