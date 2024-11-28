В Краснодаре свыше 30 улиц останутся без электроэнергии

Так, в период с 9:00 до 12:00 будет отключена подача электричества по адресу Бульварное кольцо, 15. А с 13:00 до 17:00 по улицам Лавочкина, 10, 13, 15/1, 22, 34, и Бершанской, 422. Также с 9:00 до 16:00 обесточат улицу Гимназическую, 14.



С 9:00 до 17:00 без света останутся краснодарцы, проживающие по следующим адресам: Стахановская, 11; Шоссе Нефтяников, 38; Кирова, 82; Чапаева, 56, 59, 63, 67; Карасунская, 43, 50; Октябрьская, 133; Горького, 82; Мирная, 45/2; Троицкая, 5, 30/3, 34, 56, 65, 81/3, 150, 231, 263; Народная, 14, 25, 50/1, 54; Березовая, 9; Средняя, 32/38, 81/3, 82/а, 82/7, 88, 90/1, 92, 92/1, 96, 104/1; Цветная, 41; Красивый 2 пер., 10, 16; Новицкого, ⅖; Корчагинцев, 2/2; Топольковый пер., 13; Красивая, 50/4; Звенящая, 4; Загорская, 2/1; Екатеринодарская, 10; Семеновская, 35, 39, 43; Зеленая, 633; Шевченко, 150, 158, 162; Промышленная, 21/10; Фурманова, 2, 2/2.