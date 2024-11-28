Житель Альметьевска выиграл пять миллионов рублей в моментальной лотерее

По словам мужчины, он давно хотел сорвать куш и поделить выигранные деньги между внуками. Это желание сбылось в один из прекрасных дней. Горожанин приобрел два билета наугад и дома стер защитный слой. В одном из них оказался крупный выигрыш. Он сразу же сообщил об этом своей дочери.