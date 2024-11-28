Житель Альметьевска выиграл пять миллионов рублей в моментальной лотерее

Житель Альметьевска Мидхат Ханнанов выиграл пять миллионов рублей в моментальной лотерее. Эту сумму он разделит между четырьмя внуками, а часть отложит на благоустройство участка и ремонт мансарды.
По словам мужчины, он давно хотел сорвать куш и поделить выигранные деньги между внуками. Это желание сбылось в один из прекрасных дней. Горожанин приобрел два билета наугад и дома стер защитный слой. В одном из них оказался крупный выигрыш. Он сразу же сообщил об этом своей дочери.
Как отметил победитель, изначально он хотел десять миллионов рублей. Однако ничуть не расстроился. Мужчина уверен, что впереди его ждет немало побед.
Мидхат Ханнов 20 лет проработал бурильщиком в нефтедобывающей компании. В настоящее время находится на пенсии и проводит время с внуками. Также он в теплицах выращивает овощи и летом ходит в лес за ягодами и травами.
Напомним, в апреле житель Альметьевска выиграл в лотерею более 50 миллионов рублей. На вырученные средства он планирует открыть бизнес.