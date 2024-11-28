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В Ростове родилась девочка, загадочно окруженная счастливым числом 24

Число «24» несколько раз повторилось в судьбе новорожденной девочки в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону родилась девочка со счастливым числом «24». Эта цифра несколько раз повторилась в судьбе малышки, рассказали в отделе ЗАГС Ворошиловского района донской столицы.

Как оказалось, маленькая Полина стала 2024-м ребенком, зарегистрированным в отделении ЗАГС с начала 2024 года.

Кроме того, девочка родилась 24 октября 2024, а датой брака ее родителей стало 24 мая 2024 года.

— Новорожденная Полина — первый ребенок в семье Андрея и Оксаны Лизенко. Надеемся, что такое совпадение дат станет залогом череды событий и удач в жизни, — написали в VK сотрудники ЗАГС.