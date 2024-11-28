«Перечисляют ежемесячно 120−280 рублей». В управлении принудительного исполнения сказали, сколько престарелых родителей в Беларуси получают алименты от детей

182 ребенка в Беларуси, из них 56 в Минске, в принудительном порядке, то есть после решения суда, помогают алиментами своим родителям, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на замначальника отдела организации и контроля принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома Юлию Поповичук.
По ее словам, чаще всего за алиментами обращаются люди в возрасте 70−75 лет, женщин больше, чем мужчин. Суммы, которые они получают, колеблются от 120 до 180 рублей (3 — 7 базовых величин).
Специалист подчеркнула, что при рассмотрении гражданского дела о взыскании алиментов с детей в пользу родителей суд исследует материальное положение каждой из сторон при этом родитель не может требовать алиментов с одного из детей, если требует — то со всех.
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