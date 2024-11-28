«Перечисляют ежемесячно 120−280 рублей». В управлении принудительного исполнения сказали, сколько престарелых родителей в Беларуси получают алименты от детей

Мы писали, что белорусская телеведущая Светлана Боровская честно рассказала о разводе с мужем актером Анатолием Котеневым. «Моя первая попытка была прекрасной, это был опыт, переходящий в развод!» (здесь подробнее). А вот что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начинается с 28 ноября (подробнее здесь).