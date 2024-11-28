Большая сцена театра кукол снова открылась в Нижнем Новгороде

Спектакли возобновились после капитального ремонта, проведённого по нацпроекту «Культура». Зрительный зал стал более комфортным и современным, у кресел появилась функция трансформации под детей и взрослых. Во время обновления фасада и отделки, а также при создании элементов декора, были учтены и сохранены исторические традиции. Помимо этого, было оставлено место для реализации новых проектов: здесь планируется расположить обновленный театральный музей и создать первый в России образовательный детский центр, где дети смогут изучать театральные профессии. Работа над этими проектами будет вестись вместе со специалистами из Бахрушина — ведущего театрального музея страны.