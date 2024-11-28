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Большая сцена театра кукол снова открылась в Нижнем Новгороде

В театре планируется создать детский образовательный центр, где дети смогут изучать театральные профессии.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Большая сцена открылась в нижегородском кукольном театре. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

Спектакли возобновились после капитального ремонта, проведённого по нацпроекту «Культура». Зрительный зал стал более комфортным и современным, у кресел появилась функция трансформации под детей и взрослых. Во время обновления фасада и отделки, а также при создании элементов декора, были учтены и сохранены исторические традиции. Помимо этого, было оставлено место для реализации новых проектов: здесь планируется расположить обновленный театральный музей и создать первый в России образовательный детский центр, где дети смогут изучать театральные профессии. Работа над этими проектами будет вестись вместе со специалистами из Бахрушина — ведущего театрального музея страны.

«Добро пожаловать в обновленный кукольный дом!» — написал Глеб Никитин.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что закрытие детского театра в Нижнем Новгороде вызвало резонанс в соцсетях.

театр