Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 28 ноября

Скажется влияние фронтальных разделов от циклона над севером Польши. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами кратковременные осадки, днем на большей части территории страны осадки — дождь, мокрый снег, снег.
Ветер южной четверти умеренный, местами по западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит 0..+6°С.
Минск. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег, снег) (вероятность осадков 80−90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Брест. Преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Витебск. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Гомель. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер южный, 3−8 м/с.
Гродно. Преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер южный, 4−9 м/с.
Могилев. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Слабый гололед. Утром умеренный туман, днем слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный, 3−8 м/с.