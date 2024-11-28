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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 28 ноября

В четверг, 28 ноября, на отдельных участках белорусских дорог сохранится гололедица, днем местами ожидается налипание мокрого снега, предупреждает Белгидромет. В связи этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 76% 753 мм рт. ст. +11°
Источник: Смартпресс

Скажется влияние фронтальных разделов от циклона над севером Польши. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами кратковременные осадки, днем на большей части территории страны осадки — дождь, мокрый снег, снег.

Ветер южной четверти умеренный, местами по западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит 0..+6°С.

Минск. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег, снег) (вероятность осадков 80−90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Брест. Преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

Витебск. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Гомель. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер южный, 3−8 м/с.

Гродно. Преобладание облачной погоды. Временами осадки, в основном дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер южный, 4−9 м/с.

Могилев. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). Слабый гололед. Утром умеренный туман, днем слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер южный, 3−8 м/с.