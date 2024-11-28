Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 28 ноября

Скажется влияние фронтальных разделов от циклона над севером Польши. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами кратковременные осадки, днем на большей части территории страны осадки — дождь, мокрый снег, снег.



Ветер южной четверти умеренный, местами по западу порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит 0..+6°С.



Минск. Преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег, снег) (вероятность осадков 80−90%). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер южный, 4−9 м/с.