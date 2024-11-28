В Шымкенте открылся современный реабилитационный центр для детей с особыми потребностями

В рамках проекта, финансируемого фондом «Қазақстан халқына», в центре созданы кабинеты сенсорной и интерактивной терапии, шунгитовая и соляная комнаты, а также залы для профессиональной терапии, физиотерапии и бальнеотерапии. Всё это направлено на проведение эффективной и комплексной реабилитации.