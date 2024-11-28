В Шымкенте открылся современный реабилитационный центр для детей с особыми потребностями

На базе реабилитационного центра № 2 в Шымкенте начал работу новый центр, где дети с особыми потребностями могут получить квалифицированную помощь. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, включая «Балу жүйесі», «Террастейшн», «Тиго жүйесі», аппарат «RT-300» и нейросенсорную систему «Корвит». Эти технологии используются в залах лечебной физкультуры и механотерапии для восстановления двигательных функций.
В рамках проекта, финансируемого фондом «Қазақстан халқына», в центре созданы кабинеты сенсорной и интерактивной терапии, шунгитовая и соляная комнаты, а также залы для профессиональной терапии, физиотерапии и бальнеотерапии. Всё это направлено на проведение эффективной и комплексной реабилитации.
С начала года в реабилитационном центре № 2 помощь получили 1843 ребёнка. Учреждение предоставляет лечение детям до 18 лет с неврологическими нарушениями, а также пациентам, нуждающимся в восстановлении после кардиохирургических и ортопедических операций.
Центр продолжает расширять свои возможности, чтобы предоставлять качественную помощь как можно большему числу детей, нуждающихся в реабилитации.