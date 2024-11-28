Маленькие патриоты на связи по телемосту: За восемь лет число участников «Юнармии» в Ростове выросло до десяти тысяч

После создания восемь лет назад Всероссийского движения «Юнармия» военно-патриотическая работа с юными ростовчанами обрела совершенно иной масштаб. Быть членом движения стало почетно среди ребят, и его деятельность получила такой отклик среди подрастающего поколения, что за восемь лет число юнармейцев в донской столице выросло в 100 раз — с 99 участников в 2017 году до более десяти тысяч школьников в 2024-м. Сегодня они объединены в 665 отрядов.