Маленькие патриоты на связи по телемосту: За восемь лет число участников «Юнармии» в Ростове выросло до десяти тысяч

После создания восемь лет назад Всероссийского движения «Юнармия» военно-патриотическая работа с юными ростовчанами обрела совершенно иной масштаб. Быть членом движения стало почетно среди ребят, и его деятельность получила такой отклик среди подрастающего поколения, что за восемь лет число юнармейцев в донской столице выросло в 100 раз — с 99 участников в 2017 году до более десяти тысяч школьников в 2024-м. Сегодня они объединены в 665 отрядов.
ВСЕГДА В ПЕРВЫХ РЯДАХ.
Как рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, еще в 2017 году Центром патриотического воспитания и подготовки юнармейцев Дворца творчества детей и молодежи Ростова-на-Дону был разработан проект «Юнармейский марш». Его целью стало создание единой системы военно-патриотического воспитания школьников, где и ученики, и педагоги, и родители активно включены в формирование самых ценных нравственных качеств для успешной социализации. Это инициатива, сознательная дисциплина, товарищество и дружба, коллективизм, воля, смелость, находчивость и активная жизненная позиция.
С 2023 года в городе активно развивается «Школа маленьких патриотов». Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Юнармейцы — всегда в первых рядах на любом патриотическом мероприятии в городе. Они возлагают венки и цветы к мемориалам воинской Славы, чеканят шаг по Театральной площади во время военного парада на 9 мая.
— А с началом специальной военной операции появилась новая красивая традиция — присваивать имена Героев СВО юнармейским отрядам. Так, первым стал отряд Юридической гимназии имени М. М. Сперанского, который теперь с гордостью носит имя выпускника, военного журналиста, полковника Владимира Иванова.
ОТ «ЗАРНИЦЫ» ДО КОНКУРСА СТРЕЛКОВ.
Каждый год в рамках «Юнармейского марша» в городе проводится более 25 общественно-значимых мероприятий для детей и подростком в возрасте от пяти до 17 лет. Ребята с большим интересом участвуют в военно-спортивных играх «Звездочка», «Зарница», «Орленок», военно-тактических состязаниях и играх «Юные защитники Отечества», «Юнармейцы, вперед!», «Южный форпост», соревнованиях «Юный стрелок» и «Меткий стрелок», смотрах-конкурсах строя и песни «Наследники Победы», фестивале инсценированной военно-патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки России верны!».
Старания юных ростовчан не остаются без поощрения. Так, победители всех названных мероприятий и их самые активные участники традиционно награждаются в ходе торжественной церемонии «Золотая Звезда», которая проводится с 2020 года. При этом наши ребята под чутким руководством своих профессиональных наставников многократно заявляли о себе и на региональных, и на всероссийских мероприятиях, становясь их победителями.
Юнармейцы — участники Парада Победы — 2024. Дмитрий КУТЕПОВ.
О ЛЮБВИ К РОДИНЕ — С ДЕТСКОГО САДА.
С 2023 года в городе активно развивается «Школа маленьких патриотов», в которой участвуют 1850 воспитанников из 108 детсадов, подготовительных групп 11 школ и Дома детского творчества Железнодорожного района, а также младшеклассников из шести школ. Для таких маленьких патриотов за почти два года проведены яркие мероприятия, ставшие визитной карточкой «Школы»: например, квест-игра «Ростов исторический», конкурсы творческих работ «Я горжусь моей семьей», «Военной игрушки, поделки и рисунка», конкурс чтецов «Спасибо деду за Победу», военно-спортивные эстафеты «Хочется мальчишкам в армии служить», детский парад Победы, экскурсионные тематические занятия «Улицы Победы», утренники «Юнармейская слава», встречи с юнармейцами и многое другое.
О наших маленьких патриотах знают даже на передовой: они записывают видеопоздравления для наших воинов на СВО и для ветеранов.
— Всего же за прошлый учебный год для юнармейцев было проведено более 450 мероприятий, а с апреля заработал в онлайн-режиме межрегиональный сетевой проект «Школа маленьких патриотов России»: в нем по телемосту участвуют более 40 детсадов Ростова и 18 из других регионов России.
Нет сомнений, что юнармейское движение в Ростове будет только расти, и его сегодняшние участники — школьники и детсадовцы — вырастут достойными людьми, которые будут трудиться на благо родного города.