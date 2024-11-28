«Это действительно необычно — в десять лет играть 86-летнюю женщину»

Самая знаменитая юная российская актриса, звезда сериалов «Папины дочки», «Вампиры средней полосы 2», «Против всех» Ева Смирнова в 11 лет стала еще и продюсером всероссийского конкурса. Этот проект они с мамой придумали для детей-сценаристов, и в феврале следующего года уже выйдет первый фильм по его итогам. Ева пообещала, что премьера будет громкой. В эксклюзивном интервью «Известиям» она рассказала о том, как при насыщенном рабочем графике ей удается на отлично учиться в школе, своем райдере, а также о том, как она загадывает желания, которые всегда сбываются.
«На такси мама меня, конечно, не отпустила бы одну, да я и сама не поеду».
— Ева, как ты впервые оказалась перед камерой? Помнишь свои ощущения?
— Этот момент я, кажется, не забуду никогда. Впервые перед камерой я оказалась на шоу «Лучше всех». Когда я увидела огромный зал, камеры и софиты, направленные на меня, то поняла: это моя стихия. Мне тогда было четыре года.
— А в кино какая первая роль была?
— Самая первая — эпизодическая, в «Большой игре». А первую главную роль я получила в семь или восемь лет, в фильме «Девочка Нина и похитители пианино». Когда этот проект вышел в онлайн-кинотеатре, я была очень счастлива.
— Мама всегда с тобой на съемочной площадке?
— Да. Но нам на каждом проекте предоставляют личного водителя. И пару раз случалось, что я с ним приезжала на смену, а мама потом подъезжала. Это было в Сочи, где мы снимали «Чебурашку 2», там от нашего отеля до площадки всего пять минут добираться. На такси мама меня, конечно, не отпустила бы одну, да я и сама не поеду.
— Сколько длится твоя рабочая смена? Наверное, в силу возраста она у тебя короче, чем у взрослых?
— Всегда по-разному. Часы считают моя мама и мой агент Наталья. Это не моя задача. Вот когда мы с мамой были генеральными продюсерами и снимали свой фильм, это было очень интересно — попробовать себя в новом амплуа. После этой работы я по-другому начала смотреть на создание фильма.
— Расскажи, что это за проект, который вы сами снимали?
— Это короткий метр, называется фильм «Кампанелла». Он про девочку-скрипачку, которая с детства мечтает выступать. Друг говорит ей, что скоро будет музыкальный конкурс, где она могла бы сыграть свое любимое произведение — «Кампанеллу» Паганини. Героиня едет на этот конкурс, но происходит форс-мажор, который просто лишает ее сил. Она прощается со скрипкой и начинает новую жизнь уже без музыки. Но потом время всё расставляет на свои места, и инструмент всё-таки возвращается к ней. Больше я не буду говорить про этот проект, надеюсь, ничего не проспойлерила. Это фильм и для детей, и для взрослых.
— А как появилась идея этого фильма? Ты там сама играешь?
— Да, а еще играют Илья Бледный, Юлия Хамитова, Александр Макаров и многие другие замечательные актеры. А фильм мы стали снимать не просто так. Моей маме пришла идея создать конкурс детских сценариев. По отобранному детским жюри сценарию мы будем снимать кино, но уже с профессиональным режиссером и командой. Назвали мы этот проект «50 на 50». Первым победителем конкурса стала девочка из Ярославля с «Кампанеллой».
— Почему 50 на 50?
— В этом проекте 50 процентов девочек и 50 мальчиков, 50 процентов работы делают взрослые на съемочной площадке, 50 — дети.
— А когда выйдет фильм?
— Точную дату пока не знаю. Но он уже на этапе монтажа. Конечно, будут анонс, реклама, вы точно об этом узнаете.
«У меня нет синдрома отличницы».
— В твоем активе одна из главных ролей в сериале «Против всех», третий сезон которого вышел недавно на START. Чем тебе запомнилась работа в этом проекте?
— Было очень интересно. Мы ведь снимали в доме, который действительно построили посередине жилого комплекса. Помню, работали ночью, и всё было по закону — не шумели, ничего. Но соседи специально включили громкую музыку, и мы не могли замоториться — камеру включить. Администрация искала квартиры, откуда музыка слышна, полицию вызывали. Из забавных моментов — на меня корова на этом проекте плюнула, которую мы Зорькой все звали. А как я куриц боялась! Мне по сюжету нужно было к ним подходить и собирать яйца.
— А в третьем сезоне ведь уже нет этого дома, его разрушили?
— Да. Но там происходит один сюжетный поворот, и мы снова начинаем жить. Не буду спойлерить. Скажу только, что было приятно снова вернуться в эту атмосферу нашей семьи Занозиных, встретиться с актерами из прошлых сезонов, познакомиться с новыми.
— Ева, есть у тебя райдер? Что обязательно должно быть у тебя в гримерке, в вагончике?
— Когда я приезжаю рано утром на смену, у нас всегда есть полноценный завтрак — либо каша, либо яичница, вода, фрукты. Знаете, меня спрашивали: может, если я ребенок, то у меня есть какое-то дополнительное время на отдых на площадке? Нет. У меня, как и у остальных, есть часовой перерыв на обед. Вот в это время я могу делать, что хочу. Но только в этот час.
— Ты иногда снимаешься сразу в нескольких проектах. Как удается совмещать это с учебой? Свободного времени, наверное, совсем не остается?
— Я на домашнем обучении, у меня вся школа в планшете. Если я понимаю, что смена будет не сильно тяжелая, беру его с собой и могу позаниматься, если условия позволяют.
— И одноклассников ты своих не знаешь?
— Нет. И они не знают, что я в их школе учусь. И с учителями не общаюсь, только если есть вопросы, обращаюсь к классному руководителю.
— Не удивлюсь, если ты еще и отличница.
— Да. Но у меня нет синдрома отличницы. Такого, знаете, «я получила четверку, всё, мир рухнул». У меня хорошие оценки, потому что я хочу стать образованным человеком.
— На съемочной площадке ты общаешься со многими известными взрослыми актерами. С кем-то из них поддерживаешь отношения уже после работы?
— Я безумно ценю то, что я нахожусь с такими профессионалами на площадке. Радуюсь, когда на другом проекте встречаемся, общаемся, вспоминаем что-то. Но не со всеми — у всех же разный характер. Например, если мы видимся где-то с Юрием Николаевичем Стояновым, то всегда обнимаемся, делимся чем-то. Это вообще человек, которого я обожаю, чуть ли не молюсь на него. И он гениальный артист.
Мой 10-й день рождения я отмечала прямо на смене «Вампиров средней полосы 2». Юрий Николаевич подарил мне белую электрогитару — услышал, что играю и мечтаю именно о таком инструменте, и подарил.
— А я слышала, что у Юрия Стоянова сложный характер, что он может быть очень жестким, критикует коллег…
— Мне не приходилось с таким сталкиваться. Но он очень мудрый человек, и если делает так, то не потому, что хочет кому-то нагрубить, а потому что хочет помочь, научить чему-то. Недавно я была в Минске, и там параллельно с моим проектом снимался фильм с участием Юрия Николаевича. Наш режиссер работал и на той картине. Как-то он приезжает и рассказывает мне такую историю. Они со Стояновым сидели, разговаривали, и Юрий Николаевич говорит, что бывают такие актеры, которые даже за тебя текст знают: «Вот я что-то забыл, а она берет и помогает». Режиссер спрашивает, не про Еву ли Смирнову он? Оказалось, про меня. Когда я это услышала, у меня сердце затрепетало, потому что для меня мнение Юрия Николаевича очень важно.
«Мы смотрели “Чебурашку” и думали, что ты такая же противная».
— Ты рассказывала, что благодаря своей героине Василисе из «Волшебного участка» полюбила рисовать. А какие еще персонажи тебя на что-то вдохновили, повлияли на твой характер?
— После «Девочки Нины и похитителей пианино» я играю на фортепьяно, занимаюсь с педагогом. В феврале выходит фильм «Капитан Крюк», где я играю хоккеистку. Полгода своей жизни я отдала этому виду спорта — два с половиной месяца на съемочной площадке и перед этим четыре месяца я с нуля тренировалась ездить на спортивных коньках. До этого немного умела, но только на фигурных. Наверное, эта героиня научила меня смелости и стойкости, потому что это такой спорт, где нужно себя преодолевать. Какой-то даже хладнокровности немного научила. Это мне в жизни очень помогает. Помню, у нас на кинофестивале сработала пожарная сигнализация, и я не начала метаться в панике и не застыла в ступоре, а первым делом пошла в коридор, проверить, всё ли нормально с мамой. Тут выяснилось, что это просто дыммашину в зале проверяли.
— В «Вампирах средней полосы» ты сыграла 90-летнюю «бабку», как тебя называл дед Слава — персонаж Юрия Стоянова, в теле ребенка. Это очень сложно. Какие актерские приемы использовала для убедительности образа?
— Я долго готовилась к этой роли, потому что это действительно необычно — в 10 лет играть 86-летнюю женщину. Мне очень на площадке помогал Юрий Николаевич. Внутреннее состояние Милы мы разбирали с мамой, а вот физику он объяснял. Например, была сцена, где мы с ним обнимаемся. У детей при этом пальцы растопырены в разные стороны, а у взрослых сомкнуты. Свои движения, взгляд, голос — всё это я меняла в этой роли.
— Когда вырастешь, в каком амплуа себя видишь больше?
— Я называю себя универсальной актрисой, потому что никогда не застревала в одном жанре. Очень не хочу ассоциироваться с одной ролью. Почему-то многие интервьюеры спрашивают: «Вот мы смотрели “Чебурашку” и думали, что ты такая же противная». Меня всегда это задевало. Я не девочка-садистка, которая доводит свою бабушку, я вообще на нее не похожа.
— Нет у тебя страха, что, повзрослев, ты уже не будешь так востребована в кино? Ведь мы знаем много таких примеров, даже трагических.
— Скажу честно, раньше я думала об этом: а вдруг я вырасту, и это всё окажется обманом, вдруг дальше ничего не получится. А потом меня просто отпустило, потому что я поняла, что надо жить настоящим моментом. Сейчас мне нравится то, что я делаю, у меня получается. Так зачем себя программировать на неудачу?
— А ты планируешь получать актерское образование? Куда думаешь поступать?
— Нет, потому что весь опыт я приобретаю на площадке. Так зачем мне приходить в училище и еще пять лет своей жизни делать то, что я уже знаю? Тем более что, скорее всего, меня там будут переучивать, ломать. Вообще я пока не думала, куда поступать, у меня до этого еще шесть лет впереди. Сейчас я рассматриваю профессии: продюсер, режиссер, сценарист. А если бы было комбо — вообще здорово. И еще хотелось бы получить юридическое образование. Например, когда появится свой продакшн, и я смогу перепроверить юриста. Или, например, мне приносят договор на съемочной площадке, а я его читаю и понимаю, где, что там не так.
— Ты недавно купила свой первый автомобиль. Кто его водит? У тебя же пока нет прав.
— Мама. В выходные мы садимся в нашу машинку и едем куда-нибудь.
— Ты вообще чувствуешь себя «кормилицей семьи»? Гонорарами довольна?
— У меня нет ощущения, что на мне всё держится в семье. Я даже свой гонорар не знаю. Я просто говорю маме: я хочу вот это. Мы всегда обсуждаем покупки, не из экономии, а просто бывают «хотелки» бесполезные. Вообще, у нас большая часть гонорара уходит на мои занятия — школу, репетиторов, образовательные курсы. Одежду мы всегда покупаем очень классную.
— Скоро Новый год — самый волшебный праздник. У тебя есть ритуал загадывания желаний?
— Допустим, я хочу, чтобы меня утвердили на роль в замечательном фильме, в которой зрители меня очень сильно полюбят. Я это всё проговариваю и в конце обязательно добавляю фразу: или даже лучше. И у меня всегда сбывается, или даже лучше.