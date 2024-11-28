«Это действительно необычно — в десять лет играть 86-летнюю женщину»

— Нет, потому что весь опыт я приобретаю на площадке. Так зачем мне приходить в училище и еще пять лет своей жизни делать то, что я уже знаю? Тем более что, скорее всего, меня там будут переучивать, ломать. Вообще я пока не думала, куда поступать, у меня до этого еще шесть лет впереди. Сейчас я рассматриваю профессии: продюсер, режиссер, сценарист. А если бы было комбо — вообще здорово. И еще хотелось бы получить юридическое образование. Например, когда появится свой продакшн, и я смогу перепроверить юриста. Или, например, мне приносят договор на съемочной площадке, а я его читаю и понимаю, где, что там не так.