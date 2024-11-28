Как в России развивается семейный банкинг

Современный семейный банкинг в основном строится вокруг цифровизированных услуг — сегодня у большинства банков есть веб-версии и приложения, с которых можно управлять финансовыми активами семьи, контролировать расходы, вести учет сбережений и инвестиций. В некоторых банках можно заказывать онлайн выписки, справки и другие документы или оформлять их с доставкой на дом — это удобно, поскольку не надо ходить в отделение или искать того, кто может присмотреть за ребенком.