Школы протестировали учеников-мигрантов на знание русского языка

Задания для учащихся 1-х классов упростили. Если тест 2023 года состоял из двух блоков: аудирование и говорение, то в новой версии только четыре задания на говорение общей продолжительностью 20 минут. Ученика просят назвать имя и место жительства, после чего рассказать о том, что он видит на трех картинках: перечислить животных на одной, рассказать, чем занят герой на второй, и посчитать яблоки на третьей.