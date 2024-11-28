Школы протестировали учеников-мигрантов на знание русского языка

Более 58% детей-мигрантов успешно прошли диагностику на знание русского языка, которая проводилась в российских школах в октябре, у более 23% трудности в обучении, а почти 18% знают язык плохо или не знают совсем. Тестирование прошло в рамках мониторинга интеграции несовершеннолетних иностранных граждан в российскую общеобразовательную систему, сообщила РБК начальник Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксения Габдрахманова. Она руководит проектом по апробации системы оценки языковой и социально-культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в школах.
По словам Габдрахмановой, эта работа направлена на исследование текущего состояния обучения детей иностранных граждан в России, включая языковую диагностику и программы адаптации. Мониторинг проводился по инициативе Министерства просвещения.
Мониторинг проводился по всей стране. В 28 регионах России диагностику прошли 100% обучающихся детей мигрантов. В 32 регионах доля, прошедших диагностику, колебалась от 80,0 до 99,9%. Еще в 16 регионах этот показатель находился в диапазоне от 60,0 до 79,9%, а 12 регионах диагностику прошли от 20,0% до 59,9% иностранных учащихся.
Возможность проведения такой диагностики появилась в 2023 году, после того как в силу вступил приказ Министерства просвещения. По нему школы получили право организовывать дополнительное обучение русскому языку для тех, кто им плохо владеет, но после проведения соответствующей диагностики (приказ № 581 от 03.08.2023 года). Порядок проведения такой проверки языка определяет школа.
«Необходимость применения диагностических материалов определяется администрацией образовательного учреждения. В настоящее время требований к обязательному проведению диагностики нет», — заявили РБК в пресс-службе Минпросвещения.
Для проведения диагностики были разработаны специальные материалы. Впервые они были опубликованы в 2023 году, но, как сообщили в министерстве, после апробации диагностические материалы переработали и обновили в октябре нынешнего года. «Материалы, размещенные в октябре 2024 года, упрощают работу педагога-диагноста и определяют уровень владения русским языком по одному распределительному тесту, тогда как в 2023 году таких тестов было три», — пояснили в Минпросвещения.
Разработаны материалы были коллективом авторов Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы в соответствии со спецификацией Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.
Как проходило тестирование
Судя по информации на профильном портале, где опубликованы диагностические материалы, тесты в этом году были обновлены для всей начальной школы — с 1-й по 4-й классы.
Задания для учащихся 1-х классов упростили. Если тест 2023 года состоял из двух блоков: аудирование и говорение, то в новой версии только четыре задания на говорение общей продолжительностью 20 минут. Ученика просят назвать имя и место жительства, после чего рассказать о том, что он видит на трех картинках: перечислить животных на одной, рассказать, чем занят герой на второй, и посчитать яблоки на третьей.
Для учеников 2−4-х классов тест состоит из пяти частей: говорение, аудирование, чтение, письмо, лексика и грамматика, он рассчитан примерно на полчаса. Так, в одном из вариантов теста для 4-го класса ученик должен полно рассказать о себе, описать картинку из школьной жизни, прослушать небольшой текст о Красной площади и ответить на вопросы по нему, прочитать небольшой текст об общественном транспорте.
Задания для учеников средней школы — большей продолжительности, уже около часа, и более сложные. Так ученики 7-х классов должны свободно ответить на восемь вопросов о себе, уметь описать график, объяснить смысл пословицы «лучше поздно, чем никогда», прослушать текст о Балтийском море и ответить на вопросы по нему и прочитать текст про радугу как атмосферное явление.
Согласно методическим рекомендациям по проведению диагностики, которые также опубликовали в этом году, учеников, прошедших тестирование, соотносят с одной из трех групп: детей, не владеющих русским языком (А0) или владеющих на элементарном уровне; детей, владеющих русским языком на базовом уровне, то есть требующих языковой поддержки при обучении на русском языке (А2 — для начальной школы; А2+ — для 5−6-х классов, В1 — для 7−9-х классов); детей, владеющих русским языком на условно продвинутом уровне (В1+).
Для детей, которые не владеют языком, авторы методички рекомендуют дополнительно проводить не меньше 40 школьных уроков по изучению русского. Они отмечают, что желательно улучшить уровень владения языка до начала основных занятий, например в рамках работы летних городских лагерей или на базе школы в летнее время.
Для детей, которые говорят по-русски на базовом уровне, советуют проводить дополнительные внеурочные занятия два раза в неделю, а для хорошо знающих язык — один раз в неделю «с акцентом на социокультурную адаптацию».
Как рассказала РБК одна из педагогов начальных классов, тесты в этом году стали значительно проще. По ее мнению у детей, даже плохо знающих язык, не должно возникнуть проблем с их прохождением. Она отметила, что для получения продвинутого уровня достаточно правильно выполнить половину заданий, а баллы, по ее словам, легко набираются.
Какие изменения предстоят для школьников-иностранцев
В ноябре в Государственную думу внесли законопроект, который в случае принятия запретит принимать в школы детей-иностранцев, плохо знающих русский язык. Согласно документу, тестирование на знание языка станет для мигрантов обязательным.
До этого политики неоднократно высказывались о необходимости проверять уровень владения русским языком при приеме иностранцев в школы. Пока это не является основанием для отказа в приеме таких учеников.
Вместе с тем Минпросвещения рекомендовало школам и детским садам набирать не больше трех детей мигрантов с плохим знанием русского языка в классы и группы. Это объясняли снижением эффективности обучения в случаях, если в классах много детей мигрантов, которые плохо понимают учителя, одноклассников и необходимые материалы.
Министр просвещения Сергей Кравцов также сообщал РБК, что ведомство прорабатывает вопрос создания на базе педагогических вузов центров по изучению русского языка для детей из других стран, которые в этом нуждаются.