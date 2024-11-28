Житель Перми лишился машины в автосервисе из-за долгов по микрозаймам

Житель Перми лишился автомобиля из-за долгов по микрозаймам, когда приехал в автосервис, сообщает ГУФССП Пермского края.
Как сообщает ведомство, 44-летний мужчина брал микрозаймы и не оплачивал налоги, из-за чего у него появился денежный долг на сумму более 1,1 миллиона рублей. По образовавшимся задолженностям были возбуждены 20 исполнительных производств, которыми занимались судебные приставы Дзержинского района Перми. Несмотря на это, сам пермяк игнорировал сотрудников ведомства и не пытался погасить долг.
Розыск мужчины привёл судебных приставов в автосервис, куда должник привёз свою иномарку на запланированный ремонт. Когда пермяк приехал в организацию, сотрудники ведомства арестовали авто.
«По прибытии в автосервис к положенному времени неплательщика встречали судебные приставы. Прямо на месте был составлен акт описи и ареста иномарки, после чего машину изъяли и эвакуировали на спецстоянку», — сообщает краевое ГУФССП.
Если мужчина выйдет на контакт и начнет погашать задолженность за 10 дней, то ему смогут вернуть автомобиль. Если этого не произойдет, машину выставят на торги.