Житель Перми лишился машины в автосервисе из-за долгов по микрозаймам

Как сообщает ведомство, 44-летний мужчина брал микрозаймы и не оплачивал налоги, из-за чего у него появился денежный долг на сумму более 1,1 миллиона рублей. По образовавшимся задолженностям были возбуждены 20 исполнительных производств, которыми занимались судебные приставы Дзержинского района Перми. Несмотря на это, сам пермяк игнорировал сотрудников ведомства и не пытался погасить долг.