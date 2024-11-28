Разработан отечественный жилет с электроподогревом для погружений дайверов

ТОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Жилет с электроподогревом и автономным режимом работы до 4 часов, который можно использовать для погружений, в том числе подледных, создали в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Он полностью создан из отечественных материалов, серийное производство планируют запустить в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Жилет надевается под сухой гидрокостюм — костюм, изолирующий тело от воды. Одевается именно как жилет, а не как бронежилет через голову. Работает от своего подводного канистрового света на глубинах сотни метров. При этом разработка безопасна: жилет продолжит работать даже при попадании воды внутрь. Технология помогает сохранить тепло и согревает аквалангиста во время погружения. Это поможет дольше проводить работы под водой, не переохлаждаясь», — рассказал автор разработки, президент дайверского клуба «Наяда» ТУСУРа Кирилл Бородин.
По его словам, мощность модели — 50 Вт, что позволяет использовать жилет даже для подледных погружениях. При этом изделие будет согревать и на поверхности при ожидании: жилет имеет режим работы от павербанка.
В изобретении также учли неравномерное распределение тепла. На грудь приходится 30 Вт, на спину — 20 Вт. Это связано с тем, что спина дайвера охлаждается меньше груди из-за того, что во время погружения воздух внутри костюма скапливается в области спины. Греющими элементами выступают карбоновое волокно и греющий кабель. Сам жилет сшит из подобранной упругой дышащей ткани и утеплителя с трехмерной сетчатой структурой с использованием мембранной ткани и инфракрасного отражателя. Создается эффект термоса. Это поможет дайверу не потеть и защитит внутренние слои одежды от намокания. В сухой одежде дайвер будет лучше сохранять тепло. Изделие допустимо стирать в машинке.
Бородин отметил, что для создания жилета использовались только отечественные материалы. Аналогов в России нет, а единственное зарубежное изделие, способное конкурировать с разработкой, — финский жилет Santi — не поставляется в страну. Ранее в «Наяде» также был разработан сверхкомпактный канистровый свет (специальный фонарь для дайвинга), который способен обеспечить свет и подогрев костюма водолазов в условиях погружения в арктических водах.
«Следующий этап — оформление патента дизайна и окончательного подбора материалов. Процесс регистрации торговой марки уже запущен. Производство небольших партий налажено и локализовано в Томске. Размерные линейки стандартные, но возможны индивидуальные, так как лекало и раскрой собственный. Старт серийного производства планируется в начале 2025 года после финального проведения тестов на подледных погружениях в Сибири», — отметил он.