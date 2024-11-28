Разработан отечественный жилет с электроподогревом для погружений дайверов

В изобретении также учли неравномерное распределение тепла. На грудь приходится 30 Вт, на спину — 20 Вт. Это связано с тем, что спина дайвера охлаждается меньше груди из-за того, что во время погружения воздух внутри костюма скапливается в области спины. Греющими элементами выступают карбоновое волокно и греющий кабель. Сам жилет сшит из подобранной упругой дышащей ткани и утеплителя с трехмерной сетчатой структурой с использованием мембранной ткани и инфракрасного отражателя. Создается эффект термоса. Это поможет дайверу не потеть и защитит внутренние слои одежды от намокания. В сухой одежде дайвер будет лучше сохранять тепло. Изделие допустимо стирать в машинке.