Вот где продаются самые дешевые машины — список регионов

На втором месте по стоимости новых автомобилей находится Северный Кавказ, где средняя цена составляет около 2,7 млн рублей, с ростом на 21% за тот же период. Замыкает тройку Урал, где средневзвешенная цена чуть выше 2,7 млн рублей с увеличением на 14%.