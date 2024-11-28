Вот где продаются самые дешевые машины — список регионов

Автоэксперты рассказали, в каких регионах сейчас реально купить машину по низкой цене.
По словам специалистов, в Поволжском федеральном округе наблюдается самая низкая средневзвешенная стоимость новых автомобилей, составившая 2,5 млн рублей. Это стало известно согласно исследованию банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».
Однако, несмотря на низкую цену, в этом округе зафиксирован один из самых высоких темпов роста цен — на 19% за год.
На втором месте по стоимости новых автомобилей находится Северный Кавказ, где средняя цена составляет около 2,7 млн рублей, с ростом на 21% за тот же период. Замыкает тройку Урал, где средневзвешенная цена чуть выше 2,7 млн рублей с увеличением на 14%.
В целом, за 10 месяцев 2024 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 12%, приблизившись к 3 млн рублей. Цены на отечественные автомобили возросли на 12%, в то время как иномарки подорожали на 6%.
На противоположном конце спектра находится Дальневосточный федеральный округ, где средняя цена новых автомобилей достигает 4,1 млн рублей, однако темпы роста цен здесь составили всего 7%.
Центральный федеральный округ занимает вторую позицию с ценой более 3,3 млн рублей (+11%), а Северо-Западный округ — третью с ценой около 3,2 млн рублей (+11%).
Эксперты отмечают, что рост продаж новых автомобилей на Северном Кавказе составил более чем в два раза, что также влияет на средневзвешенные цены. В условиях жесткой политики Центрального банка темпы роста авторынка замедляются, и снижение стоимости новых машин маловероятно, с учетом новых тарифов утилизационного сбора и колебаний валютных курсов.