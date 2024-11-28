Выявлена генетическая предрасположенность к развитию сепсиса

Он пояснил, что повышение уровня экспрессии этих генов в периферической крови может свидетельствовать о риске возникновения сепсиса. «Данная находка важна тем, что позволяет прогнозировать развитие сепсиса, то есть выявлять пациентов с высоким риском. Для этого не нужно секвенировать весь геном, достаточно с помощью метода ПЦР в реальном времени оценить экспрессию конкретного гена, то есть насколько активно с этого гена синтезируется белок. Понимание того, есть ли у пациента риск развития сепсиса, позволит врачам выбирать правильную тактику лечения и предусмотреть в ней профилактические меры», — отметил Кириленко.