Выявлена генетическая предрасположенность к развитию сепсиса

ТОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ген, активная экспрессия которого может приводить к развитию тяжелых септических процессов, удалось выявить ученым Томского государственного университета (ТГУ) с помощью биоинформатического анализа. Это поможет прогнозировать жизнеугрожающий синдром, который ранее считался почти непредсказуемым, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам ученых, сепсис — это жизнеугрожающий синдром, который крайне сложно предсказать, поскольку механизм его развития является многоступенчатым. Общее заражение организма инфекцией, разносимое кровотоком, может развиваться у любого человека, однако повышенному риску подвергаются люди старшего возраста, дети раннего возраста, беременные, а также лица с различными расстройствами здоровья. Вместе с тем в клинической практике встречается немало случаев, когда при прочих равных условиях, когда у одного пациента сепсис развивается, а у другого нет.
«В исследовании мы использовали данные пациентов из открытых международных баз и информацию, предоставленную Уральским государственным медицинским университетом, в котором работает один из членов нашей команды. Главным результатом нашего проекта является то, что гены ARG 1, OLAH, TMTC1 выявлены как потенциальные транскриптомные маркеры сепсиса», — приводятся в сообщении слова исполнителя проекта, сотрудника кафедры генетики и клеточной биологии БИ ТГУ Кирилла Кириленко.
Он пояснил, что повышение уровня экспрессии этих генов в периферической крови может свидетельствовать о риске возникновения сепсиса. «Данная находка важна тем, что позволяет прогнозировать развитие сепсиса, то есть выявлять пациентов с высоким риском. Для этого не нужно секвенировать весь геном, достаточно с помощью метода ПЦР в реальном времени оценить экспрессию конкретного гена, то есть насколько активно с этого гена синтезируется белок. Понимание того, есть ли у пациента риск развития сепсиса, позволит врачам выбирать правильную тактику лечения и предусмотреть в ней профилактические меры», — отметил Кириленко.
В качестве инструмента ученые использовали методы биоинформатического анализа, позволяющие быстро обрабатывать большие массивы генетических данных. Исследование проводилось в рамках проекта, реализуемого ТГУ при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».
Прогноз наличия метастазов.
«В рамках этого же проекта проводились исследования, связанные с папиллярной карциномой щитовидной железы. В результате коллаборации с научными коллективами из Новосибирска, Москвы и Челябинска было проведено исследование молекулярно-генетических маркеров для предсказания наличия метастазов при раке щитовидной железы. На основе полученных данных с использованием методик машинного обучения были построены модели, осуществляющие прогноз вероятности наличия метастазов у пациентов с папиллярной карциномой щитовидной железы», — приводятся слова сотрудника кафедры генетики и клеточной биологии БИ ТГУ Семена Куприянова.
По словам ученых, подобные прогнозы важны для своевременного выявления процесса метастазирования, который является одним из главных рисков для пациентов со злокачественными опухолями. Объективный прогноз важен для выбора тактики ведения таких пациентов, определения периодичности комплексного обследования, необходимого для своевременного выявления метастатических очагов. От того насколько быстро выявлен рецидив, зависит успешность лечения и шансы на спасение жизни пациента.