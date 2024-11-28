«Безобразие какое!»: нечищеный снег доводит хабаровчан до нервного срыва

Как только синоптики прогнозируют в Хабаровске метель, городская мэрия отчитывается: «Все городские службы приведены в полную готовность». Далее идет сообщение, что борьба со снегом идет круглосуточно, в первую очередь чистят центр города.
«Сегодня для борьбы с последствиями снегопада привлечено 47 единиц техники. Очисткой улиц занимаются 63 рабочих. В ночь на дороги высыпано 443 тонны песко-соляной смеси и семь тонн реагента», — сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства Сергей Егоров.
А между тем ни в 9, ни в 10 утра не видно ни одной техники и даже песка. По проспекту 60-летия Октября и далее мимо Горького, Тополево — всюду снежные накаты, также и по Матвеевскому шоссе, и Карла-Маркса. Километровые пробки отмечались даже на второстепенных дорогах, например, на улице Салтыкова-Щедрина.
Хабаровчане сообщали: «Дороги не чищены, техники не видно. Машины “гребут” в снежном месиве». Хорошо, что на помощь приходят сотрудники МЧС, сегодня утром они помогали водителям на нескольких участках дорог. В своем тг-канале спасатели выложили видео, как они тянули авто на пересечении улицы Шевченко — Муравьева-Амурского.
Водители уже не верят обещаниям властей, что работа идет, все под контролем. Стоит заглянуть в телеграм-канал мэрии и почитать комментарии, и там традиционно все как по писанному: «Где техника? Не можем выехать».
И вот уже ближе к обеду сегодня снова сообщение на странице городской администрации:
«Более 300 сотрудников мэрии выйдет на помощь службам благоустройства. Специалисты администрации города и районных комитетов будут убирать пешеходные дорожки и тротуары. Напоминаем, не оставлять машины вдоль трасс, на которых производится очистка дорог от снега, а также по возможности временно отказаться от использования личного автотранспорта, чтобы разгрузить дороги для работы снегоуборочной техники».
Видимо, сегодня вечер будет удачнее, чем утро, когда кому-то не удалось выехать со двора, а кто благополучно тронулся с места и выехал на шоссе — застрял в километровой пробке и не успел на работу. Вот, например, сообщение с Черной речки:
«Выехать из домов нет возможности. Снега выше колена. Машины проехать не могут. И так из года в год. Глава Маковецкий П. И. откровенно не реагирует на погодные ситуации и не принимает участие в жизни Черной речке. Просим принять меры и повлиять на ситуацию» — пишет подписчик тг-канала мэрии.
И еще одно от хабаровчанки, которая предлагает закупить аккумуляторные снегоуборщики.
«Не понимаю, почему служба благоустройства города и управляющие компании не могут закупить ручные снегоуборщики аккумуляторные? Они стоят-то от 10 тыс. штука, не такая уж неподъемная цена. Ну ведь гораздо быстрее и оперативнее же можно было бы расчищать пешеходные дорожки, в чем проблема? Или выходить лопатой махать специалистами администрации продуктивнее считается?» — обращается Елена.
«Волочаевская, Дзержинского, Уссурийский бульвар вообще чистить собираются? Центр города!» — пишет другой хабаровчанин.
Земляки задаются вопросом, куда пропала техника. А если и была, то безобразная уборка в городе. Губернатор Дмитрий Демешин решил вмешаться в ситуацию, и он полностью поддерживает беспокойных хабаровчан.
"Погодные условия снова стали проверкой на прочность для многих наших муниципальных руководителей. Я получаю массу жалоб на нечищеные дороги, особенно остро вопрос стоит в Хабаровске. В мэрии краевого центра сообщают, что сегодня на дорогах работают 50 единиц техники. У нас столько же обеспечивают порядок на всех дорогах региона! Хабаровчане видят, что расчищены более-менее центральные улицы. Но у нас везде люди живут! Это безобразное управление процессом, и я требую исправить эту ситуацию в ближайшее время.
Под постом главы края уже более 200 комментариев и будет еще больше. Хабаровчане то нынче нервные, всем хочется понять, где техника. А еще многих беспокоит, почему Кравчук плохой хозяйственник.
«Кравчук вообще не способен нормально управлять городским хозяйством. Когда его наконец уберут? Весь город мечтает!» — пишет гневная хабаровчанка.
И далее еще несколько похожих комментариев:
«Он бочки с песком на подъёмах поставил, только без лопат».
«Ни одной единицы техники не видел в городе в последние два дня».
«Мэр Хабаровска ничего не предпринял после прошлогодней зимы».
«Мэрия пишет — укажите конкретный участок. Какой участок указать? Карту Хабаровска скинуть? У них все запланировано, как всегда. Ребята, надо заканчивать планировать и уже начинать чистить. Иначе планы сдвинутся на весну».
«На весь город 50 единиц техники, какой ужас, посмотрите, что творится в городе, к школе не подойти, я уже не говорю о машине, Краснофлотский район весь в снегу, нет ни одной техники».
В 16:25 городская мэрия выставила новый пост:
«Работы по уборке снега начались еще ночью. На дорогах краевого центра было высыпано 443 тонны песко-соляной смеси и семь тонн реагента. Химические реагенты понижают точку плавления льда. При взаимодействии с замерзшей водой они вступают в реакцию, выделяя энергию и способствуя оттаиванию ледяной корки или препятствуя образованию новой. Сейчас количество техники увеличили до 63 единиц. Сегодня ночью механизированные колонны будут сопровождать патрульные машины сотрудников ГАИ».
Снова вводят людей в заблуждение? А хочется верить, что завтра будет чисто, как никогда, и люди только порадуются за город и хоть немного похвалят хорошего хозяйственника.