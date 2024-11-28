«Безобразие какое!»: нечищеный снег доводит хабаровчан до нервного срыва

"Погодные условия снова стали проверкой на прочность для многих наших муниципальных руководителей. Я получаю массу жалоб на нечищеные дороги, особенно остро вопрос стоит в Хабаровске. В мэрии краевого центра сообщают, что сегодня на дорогах работают 50 единиц техники. У нас столько же обеспечивают порядок на всех дорогах региона! Хабаровчане видят, что расчищены более-менее центральные улицы. Но у нас везде люди живут! Это безобразное управление процессом, и я требую исправить эту ситуацию в ближайшее время.