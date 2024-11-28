В СИЗО скончался подозреваемый в мошенничестве экс-директор новосибирской стройфирмы

Бывшего директора строительной компании из Новосибирска ранее обвинили в мошенничестве на сумму 25 миллионов рублей, после чего его арестовали.
Однако недавно стало известно о том, он умер в следственном изоляторе, из-за чего теперь дольщики не могут получить жилье и свои деньги.
Известно, что дом должны были сдать зимой следующего года, но фактически работы были заморожены, а через время у фирмы сменился директор, который, по его словам, не имеет доступ к каким-либо счетам.
Напомним, что прокуратура и СК начали проверку после стрельбы школьников по подростку в Новосибирске.