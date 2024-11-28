Изготовлены инновационные экраны для рекордно быстрого фотонного процессора

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН в Новосибирске изготовили отечественные инновационные экраны для высокопроизводительного фотонного процессора, способного использовать частицы света для распознавания объектов со скоростью обработки информации. Об этом сообщил на общем собрании Сибирского отделения РАН директор Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.
В рамках научной программы НЦФМ создаются научные установки мирового уровня («мегасайенс») и среди них — фотонная вычислительная машина с высокой производительностью. Предполагается, что она позволит эффективно обрабатывать большие объемы данных результатов исследований, полученных на лазерном и ускорительном комплексах, с помощью технологий искусственного интеллекта.
«По направлению фотонной машины в Институте физики полупроводников сейчас сделаны наши отечественные фазовые экраны. Это сердце фотонной машины», — сказал Сергеев.
С помощью фазовых экранов исследователи и инженеры моделируют распространение световых волн и корректируют оптические искажения в режиме реального времени. Как пояснил Сергеев, экраны размером тысяча на тысячу пикселей изготовлены путем использования жидких кристаллов. «Сейчас в Институте физики полупроводников (ИФП) СО РАН сделаны первые образцы, которые будут использованы в наших установках по созданию фотонных субпроцессоров», — сказал он.
Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН) занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в области физики конденсированных сред, полупроводников и диэлектриков, низкоразмерных систем, оптики, лазерной физики, квантовой электроники. Основан в 1964 году.