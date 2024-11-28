Изготовлены инновационные экраны для рекордно быстрого фотонного процессора

С помощью фазовых экранов исследователи и инженеры моделируют распространение световых волн и корректируют оптические искажения в режиме реального времени. Как пояснил Сергеев, экраны размером тысяча на тысячу пикселей изготовлены путем использования жидких кристаллов. «Сейчас в Институте физики полупроводников (ИФП) СО РАН сделаны первые образцы, которые будут использованы в наших установках по созданию фотонных субпроцессоров», — сказал он.