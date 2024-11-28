Создан робот с системой зарядки от ветрогенератора

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали мобильного робота с размещенным на борту ветрогенератором для мониторинга отдаленных безлюдных территорий. Об этом на полях IV Конгресса молодых ученых сообщил ТАСС ведущий инженер лаборатории общей механики Научно-исследовательского института механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев.
Зарядная система, созданная из отечественных комплектующих, основана на турбинах Савониуса — типе ветрогенератора с вертикальной осью.
«Мы создали ветрогенератор, параметры работы которого предназначены именно для роботизированных комплексов, и систему зарядки. Такая автономная платформа, обладающая небольшими размерами, подходит для роботов, которые должны заряжаться без участия человека. Это могут быть системы мониторинга отдаленных территорий», — сказал Рогачев корреспонденту ТАСС.
Авторы планируют испытать робота на основе такой системы зарядки в 2025 году на территории Камчатки.
«Мы протестируем возможности комплекса при выполнении роботом задачи мониторинга пляжа», — заключил исследователь.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.