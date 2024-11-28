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Крупный город в Новосибирской области остался без газа

Восстановительные работы могут занять 2 дня.

Источник: Нейросеть

В Искитиме Новосибирской области произошел порыв на газопроводе высокого давления. Об этом сообщили пресс-службе районной администрации 28 ноября.

Из-за аварии отключили газоснабжение в Искитиме. Также проблемы с теплом и горячей водой могут испытать поселки Чернореченский, Лебедевка и Тальменка.

По предварительным оценкам, восстановительные работы могут занять 2 дня.

— Сейчас созвано экстренное совещание всех служб. Как сообщили в ЕДДС Искитимского района, решается вопрос по переводу системы отопления этих трех населенных пунктов на резервную дизельную котельную, — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку по факту повреждения газопровода и прекращения подачи газа в жилые дома.

— Предварительно установлено, что 28 ноября в дневное время возле автобусной остановки «Карьер» по улице Некрасова в ходе проведения земляных работ был поврежден газопровод, вследствие чего прекращена подача газа в частный жилой сектор, — говорится в сообщении ведомства.

Арина ВЛАСЕНКО.