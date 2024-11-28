Крупный город в Новосибирской области остался без газа

— Предварительно установлено, что 28 ноября в дневное время возле автобусной остановки «Карьер» по улице Некрасова в ходе проведения земляных работ был поврежден газопровод, вследствие чего прекращена подача газа в частный жилой сектор, — говорится в сообщении ведомства.