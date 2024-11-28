Качество содержания дворов оценила глава Ленинского округа в Иркутске

— Мы проверили готовность к предотвращению наледи, оценили наличие инертных материалов (прим. ред. — песок, щебень и другое), их объемы, места складирования. Сейчас это особенно актуально, так как прошел дождь, который сменят заморозки. Наша основная задача — обеспечение безопасности жителей, — рассказала Светлана Колотовкина.