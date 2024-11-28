Качество содержания дворов оценила глава Ленинского округа в Иркутске

Глава Ленинского округа Светлана Колотовкина проверила качество придомовых территорий. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, она вместе с представителями управляющих организаций посетила дворы в Ново-Ленино, Березовом и Иркутске-2.
За несколько дней областной центр завалило снегом, поэтому дворники работают с раннего утра шесть дней в неделю. Они очищают пешеходные дорожки, отмостки, урны и многое другое.
— Мы проверили готовность к предотвращению наледи, оценили наличие инертных материалов (прим. ред. — песок, щебень и другое), их объемы, места складирования. Сейчас это особенно актуально, так как прошел дождь, который сменят заморозки. Наша основная задача — обеспечение безопасности жителей, — рассказала Светлана Колотовкина.
В Ленинском округе за поддержанием порядка на придомовых территориях следят 230 дворников. Также подрядчики очищают 164 лестницы, которые находятся на балансе муниципалитета.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ассоциацию гастроиндустрии хотят создать в Иркутской области.