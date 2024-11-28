Мост через Витим в Бодайбинском районе построят к 2028 году

— Новый мост будет уникальным капитальным объектом: один из его пролетов составит 147 м! Отмечу, что мост с пролетом более 60 м уже считается уникальным сооружением. В Бодайбо он будет в два раза длиннее. Общая протяженность двухполосного моста составит 414 м, ширина — 10 м, — поделился глава региона.