Мост через Витим в Бодайбинском районе построят к 2028 году

В Бодайбинском районе Иркутской области за три года планируют построить мост через реку Витим. Возведение объекта позволит создать постоянное сообщение с труднодоступными территориями. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Работы по строительству взяла на себя подрядная компания. Она кстати, принимала участие в строительстве Крымского моста.
— Новый мост будет уникальным капитальным объектом: один из его пролетов составит 147 м! Отмечу, что мост с пролетом более 60 м уже считается уникальным сооружением. В Бодайбо он будет в два раза длиннее. Общая протяженность двухполосного моста составит 414 м, ширина — 10 м, — поделился глава региона.
Работы стартуют на трассе Таксимо-Бодайбо, поэтому с двух сторон сделают подходы к мосту для авто. Правда, не все так просто. Из-за отдаленности территории к месту стройку будет трудно доставлять материалы. Стоимость проекта 12 миллиардов рублей. Реализация начнется 2025 году.