Названы самые редкие имена новорожденных в Крыму

За неделю в Крыму родились 245 детей. Больше всего малышей появилось на свет в Симферополе. В крымской столице появился на свет 71 ребенок. В Крыму родились 139 мальчиков и 106 девочек. За неделю зарегистрировали одну двойню. Мальчики родились в Симферопольском районе. Их назвали Никита и Денис.