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Названы самые редкие имена новорожденных в Крыму

В Минюсте Крыма назвали самые редкие имена новорожденных в республике.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве юстиции Крыма назвали самые редкие имена новорожденных в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю в Крыму родились 245 детей. Больше всего малышей появилось на свет в Симферополе. В крымской столице появился на свет 71 ребенок. В Крыму родились 139 мальчиков и 106 девочек. За неделю зарегистрировали одну двойню. Мальчики родились в Симферопольском районе. Их назвали Никита и Денис.

«Что касается имен для новорожденных, из часто употребляемых были те, что и раньше, а среди редких: Ясна, Иво, Лусе (женское), Севара, Сальма, Разваит, Лия», — говорится в сообщении.